Штраф капитана минского «Динамо» Егора Шаранговича отменён

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод встречи минского «Динамо» с ярославским «Локомотивом» и отменил наказание нападающего белорусской команды Егора Шаранговича.



На 27-й минуте матча форвард «Динамо» получил шайбу на левом кругу вбрасывания, замахнулся и нанёс бросок, однако не сумел попасть по шайбе. Клюшка задела лицо игроку «Локомотива» Никите Черепанову. За опасную игру высоко поднятой клюшкой Шарангович был удалён до конца встречи.

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«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на форварда «Динамо» Егора Шаранговича по п. 1.4. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.



Ярославский «Локомотив» в гостях обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» и завершилась со счётом 1:0.