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Штраф капитана минского «Динамо» Егора Шаранговича отменён

Штраф капитана минского «Динамо» Егора Шаранговича отменён
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод встречи минского «Динамо» с ярославским «Локомотивом» и отменил наказание нападающего белорусской команды Егора Шаранговича.

На 27-й минуте матча форвард «Динамо» получил шайбу на левом кругу вбрасывания, замахнулся и нанёс бросок, однако не сумел попасть по шайбе. Клюшка задела лицо игроку «Локомотива» Никите Черепанову. За опасную игру высоко поднятой клюшкой Шарангович был удалён до конца встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на форварда «Динамо» Егора Шаранговича по п. 1.4. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Ярославский «Локомотив» в гостях обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» и завершилась со счётом 1:0.

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