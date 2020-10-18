Чинахов: не могу ничего сказать насчёт отъезда по окончании контракта, не думал об этом

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов прокомментировал итоги драфта НХЛ, на котором «Коламбус Блю Джекетс» выбрал его под 21-м номером.

«Не ожидал, что меня заберут в первом раунде. Рассчитывал только где-то на последний. После драфта Владислав Гавриков поздравил с тем, что меня выбрали, сказал, что это только небольшой шаг и что надо продолжать работать.



Хартли очень многое нам дает, особенно молодым игрокам, мы разбираем большое количество моментов, он многому нас учит. Работа с ним — огромный опыт. Но насчёт отъезда по окончании контракта ничего сказать не могу, еще не думал об этом», — цитирует Чинахова ТАСС.

В этом сезоне КХЛ Чинахов в 16 матчах за «Авангард» набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности «-1».