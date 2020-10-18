Чинахов: не могу ничего сказать насчёт отъезда по окончании контракта, не думал об этом
Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов прокомментировал итоги драфта НХЛ, на котором «Коламбус Блю Джекетс» выбрал его под 21-м номером.
«Не ожидал, что меня заберут в первом раунде. Рассчитывал только где-то на последний. После драфта Владислав Гавриков поздравил с тем, что меня выбрали, сказал, что это только небольшой шаг и что надо продолжать работать.
Хартли очень многое нам дает, особенно молодым игрокам, мы разбираем большое количество моментов, он многому нас учит. Работа с ним — огромный опыт. Но насчёт отъезда по окончании контракта ничего сказать не могу, еще не думал об этом», — цитирует Чинахова ТАСС.
В этом сезоне КХЛ Чинахов в 16 матчах за «Авангард» набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности «-1».
Зацепились за шанс. 10 молодых игроков КХЛ, ворвавшихся в этот сезон
В будущем звёзды НХЛ, а в настоящем – надежды российских клубов.
- 18 октября 2020
-
15:15
-
14:52
-
14:40
-
14:16
-
13:57
-
13:25
-
13:00
-
12:38
-
12:31
-
12:15
-
11:49
-
11:30
-
11:06
-
10:40
-
10:16
-
10:00
-
09:31
-
09:10
-
08:53
-
08:30
-
08:20
-
08:06
-
06:11
-
03:37
- 17 октября 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:28
-
23:11
-
22:54
-
22:35
-
22:11
-
22:03
-
22:00
-
21:42
-
21:24
Партнерский контент