Сергей Калинин набрал 11 очков в 17 матчах, превзойдя результат прошлого сезона

«Трактор» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Трактора» Сергей Калинин, в активе которого 2 (1+1) очка. Таким образом, на счету 29-летнего форварда стало 11 (6+5) очков в 17 матчах текущего сезона.

В прошлом сезоне, выступая за ЦСКА, он набрал 10 (7+3) очков в 57 матчах. Личными сезонными рекордами Калинина являются 15 голов и 31 очко, он установил их, выступая за СКА.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».