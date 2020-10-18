Форвард «Нефтехимика» Павел Порядин пропустит около двух недель
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев сообщил, что нападающий команды Павел Порядин пропустит около двух недель из-за травмы.
«Предварительные сроки по Порядину – около двух недель. Там будем смотреть по ходу реабилитации, как она будет проходить», — приводит слова Буцаева РИА «Новости».
Хоккеист получил повреждение в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (4:3). В этом сезоне Порядин провёл 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач при показателе полезности «+3».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 22 октября дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».
«Трактор» дома обыграл «Нефтехимик», забросив 6 шайб
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