Форвард «Нефтехимика» Павел Порядин пропустит около двух недель

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев сообщил, что нападающий команды Павел Порядин пропустит около двух недель из-за травмы.

«Предварительные сроки по Порядину – около двух недель. Там будем смотреть по ходу реабилитации, как она будет проходить», — приводит слова Буцаева РИА «Новости».

Хоккеист получил повреждение в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (4:3). В этом сезоне Порядин провёл 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач при показателе полезности «+3».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 22 октября дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».