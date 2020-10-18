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«Торпедо» объявило состав на выездную серию

«Торпедо» объявило состав на выездную серию
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» объявило состав на выездную серию, сообщается на официальном сайте команды.

Нижегородцам предстоит встретиться с китайским «Куньлунь Ред Стар» и ЦСКА. На выездную серию отправилось 25 хоккеистов.

Вратари: Андрей Тихомиров, Никита Серебряков, Алексей Мельничук;

Защитники: Михаил Орлов, Георгий Мишарин, Семён Ручкин, Марк Марин, Никита Бобряшов, Крис Уайдман, Брэйди Остин, Зият Пайгин;

Нападающие: Джастин Клус, Дамир Жафяров, Энди Миле, Джордан Шварц, Антон Шенфельд, Данил Веряев, Даниил Ильин, Кирилл Ураков, Андрей Белевич, Михаил Варнаков, Данил Воеводин, Алексей Дробин, Семён Кизимов, Денис Венгрыжановский.

Добавим, матч с «Куньлунем» пройдёт 19 октября, а с ЦСКА — 21 октября.

Матч «Динамо» Рига — «Торпедо» состоится 15 декабря
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