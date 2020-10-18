Бабенко: про удаление надо у арбитров спрашивать. Очень обидно, что они внесли такую лепту

Старший тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со ЦСКА (1:2).

«Начали немного робко, первые 30 минут сыграли не так, как хотелось бы. Немного осторожничали, не было той уверенности, которую хотелось бы видеть с первых минут. Вторыми 30 минутами мы остались довольны.

Пытались ли внести коррективы в розыгрыш большинства перед матчем с ЦСКА? Тут не то что перед матчем, большинство – это вообще важный компонент, как мы видели из исхода матча. ЦСКА удалось реализовать численное преимущество, а нам, к сожалению, нет. Работаем над этим постоянно.

Что за скамеечный штраф получился? Это надо у арбитров спрашивать. Очень обидно, что в такой игре они вносят такую лепту. Не сказал бы, что в нашей игре была нервозность. Вторую половину игры мы провели достойно. А всё, что касается судейского решения, это судейское решение. Здесь мне трудно что-то комментировать.

Как чувствую себя в роли главного тренера? Стараюсь, как могу. Мы ожидали, что Крикунов будет уже сегодня, но, к нашему сожалению, пока не так. Надеемся, что к игре с Минском всё будет уже хорошо», — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.