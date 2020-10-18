Чирлидерши демонстрировали поддержки, ЦСКА сломил сопротивление «Динамо. Лучшие фото
18 октября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Никитина.
Шайбы в составе победителей забросили Сергей Андронов и Богдан Киселевич. Голкипер «армейцев» Александр Шарыченков совершил 24 сейва. Единственный гол у «Динамо» забил Вадим Шипачёв с передачи Михаила Григорьева. Вратарь гостей Иван Бочаров отразил 37 бросков из 39.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с минским «Динамо», а ЦСКА в Москве — с нижегородским «Торпедо».
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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