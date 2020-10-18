Кагарлицкий: я не выполняю свою работу — надо исправляться

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со ЦСКА (1:2).

«В чём причина, что в играх с ЦСКА не идёт большинство? Сложно сказать, завтра разберём, посмотрим. Были моменты, но самое главное – это реализация. Много бросали, разыгрывали неплохо, но с завершением есть какие-то проблемы. Будем их решать.

Мой эпизод, за который получил штраф 2+10? Если честно, я момент ещё сам не видел. Бить в голову не хотел, просто возвращался назад. Сделал движение в центр, просто хотел сыграть в тело, поехать на смену. Момент не видел, но если говорите, что был удар в голову, значит, он был. Такой момент, не хотел, каюсь. Но что делать? Я там грубо не играл, но судьям виднее.

Что не заладилось в концовке третьего периода? Мы не реализовали численное преимущество, а ЦСКА реализовал. Опять же дело в концентрации и реализации моментов. Надо в этом добавлять. С одним голом тяжело обыгрывать такую команду. Будем работать, тренерский штаб завтра всё нам расскажет.

Помог ли гол в Питере расслабиться после безголевой серии? Сложно не думать об этом, когда у тебя всего один гол. Буду стараться забивать. Честно стараюсь не зацикливаться на этом, но у меня работа такая – нужно голы забивать. Я её не выполняю, значит, надо исправляться. Хотелось бы не тянуть и не акцентироваться на сопернике. Забивать не только в Питере, а в каждой игре», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.