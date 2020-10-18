Брынцев: Дэниэл Буцаев — такой же игрок, как и все. Все в команде к нему хорошо относятся

Защитник «Нефтехимика» Александр Брынцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (3:6).
«У «Трактора» серьёзная команда с четырьмя сильными звеньями. Нам было тяжело играть не только против первой и второй троек, а против всех. Победа над «Магниткой» никак на нас не повлияла. Так же готовились, настраивались. Не знаю, что пошло не так. Много голов пропустили, не помогли вратарю и из-за этого проиграли.
Никто не обращает внимания на то, что Дэниэл Буцаев сын главного тренера. Все к нему хорошо относятся. Он такой же игрок, как и все», — приводит слова Брынцева пресс-служба лиги.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 21 октября гостях встретится с новосибирской «Сибирью», а «Нефтехимик» 22 октября в Нижнекамске — с екатеринбургским «Автомобилистом».
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