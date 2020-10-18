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«Аризона» отдала форварда Баррета Хэйтона в аренду финскому «Ильвесу»

«Аризона» отдала форварда Баррета Хэйтона в аренду финскому «Ильвесу»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» отправил нападающего Баррета Хэйтона в «Ильвес» на правах аренды, информирует официальный сайт финского клуба. Игрок будет играть в Европе до старта сезона-2020/2021 за океаном.

В минувшем сезоне Хэйтон провёл 20 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он забросил одну шайбу и отметился тремя результативными передачами при показателе полезности «+2» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф 20-летний форвард провёл 4 матчей и не набрал очков.

Баррет Хэйтон был капитаном сборной Канады на молодёжном чемпионате мира 2020 года. У него случился конфликт с игроками сборной России после матча группового этапа, в котором россияне одержали победу со счётом 6:0. Форвард не снял шлем во время исполнения российского гимна.

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