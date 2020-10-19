Барулин – второй вратарь в истории КХЛ, который провёл 500 матчей в регулярных чемпионатах

«Трактор» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Голкипер «Нефтехимика» Константин Барулин провёл свою 500-ю игру в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиге, сообщается в официальном «твиттере» «Нефтехимика». Он стал вторым вратарём по этому показателю. Первым был Василий Кошечкин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 21 октября гостях встретится с новосибирской «Сибирью», а «Нефтехимик» 22 октября в Нижнекамске — с екатеринбургским «Автомобилистом».