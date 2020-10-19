Григорий Панин дисквалифицирован на 1 матч за удар в голову Шумакову в игре с «Авангардом»

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) рассмотрел эпизод матча между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (2:3 Б), состоявшимся 17 октября, в котором 34-летний защитник уфимского клуба Григорий Панин применил против форварда «ястребов» Сергея Шумакова жёсткий силовой приём.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Салавата» Григория Панина наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление СДК, опубликованное на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Согласно Дисциплинарному регламенту КХЛ п.1.3.2 статьи 27 «Атака в голову или шею» Григорий Панин мог получить дисквалификацию сроком до 10 игр. Денежное взыскание за данное нарушение варьируется от 100 от 300 тысяч рублей.

Напомним, что Шумаков после эпизода с Паниным в матче с «Салаватом Юлаевым» на лёд так и не вернулся, а защитника уфимской команды не наказали удалением.

Сегодня, 19 октября, «Салават Юлаев» на выезде встретится с «Сочи». Начало встречи – 19:30 мск.