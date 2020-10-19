«Сибирь» подписала контракт с экс-форвардом «Йокерита»
Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с 30-летним финским нападающим Пеккой Йормаккой, сообщается на официальной странице новосибирской команды в социальной сети «ВКонтакте».
Соглашение подписано до 30 апреля 2021 года.
Отмечается, что Йормакка не примет участия в ближайших встречах «Сибири», так как ему необходимо оформить документы для въезда в Россию, а также сделать визу.
Форвард всю свою карьеру, за исключением прошлого сезона, провёл в Финляндии.
В КХЛ дебютировал в сезоне-2014/2015 в составе «Йокерита», за который отыграл четыре сезона, затем перешёл в «Витязь», где и провёл сезон-2019/2020 (48 матчей, 21 очка (9+12).
В составе сборной Финляндии дважды играл на чемпионатах мира (2014, 2018).
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