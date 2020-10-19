Рейтинг тренеров КХЛ: Скабелка – лидер, Заварухин в глубоком кризисе

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2020/2021 на текущий момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в прошлом выпуске рейтинга.

В этом рейтинге не учитывается позиция Валерия Брагина, главного тренера СКА, который уже больше трёх недель не руководит командой по состоянию здоровья.

1 (7). Андрей Скабелка («Локомотив»)

2 (6). Игорь Никитин (ЦСКА)

3 (2). Билл Питерс («Автомобилист»)

4 (5). Илья Воробьёв («Металлург»)

5 (12). Анвар Гатиятулин («Трактор»)

6 (8). Томи Лямся («Салават Юлаев»)

7 (3). Боб Хартли («Авангард»)

8 (1). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

9 (10). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

10 (11). Владимир Крикунов («Динамо» М)

11 (14). Юрий Михайлис («Барыс»)

12 (9). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

13 (13). Андрей Разин («Северсталь»)

14 (-). Сергей Светлов («Амур»)

15 (19). Михаил Кравец («Витязь»)

16 (16). Дэвид Немировски («Торпедо»)

17 (18). Олег Знарок («Спартак»)

18 (20). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

19 (-). Евгений Ставровский (ХК «Сочи»)

20 (17). Петерис Скудра («Динамо» Р)

21 (15). Николай Заварухин («Сибирь»)

22 (21). Алексей Ковалёв («Куньлунь»).