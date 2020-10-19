Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Рейтинг тренеров КХЛ: Скабелка – лидер, Заварухин в глубоком кризисе

Рейтинг тренеров КХЛ: Скабелка – лидер, Заварухин в глубоком кризисе
Хоккей / КХЛ 0

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2020/2021 на текущий момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в прошлом выпуске рейтинга.

В этом рейтинге не учитывается позиция Валерия Брагина, главного тренера СКА, который уже больше трёх недель не руководит командой по состоянию здоровья.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

1 (7). Андрей Скабелка («Локомотив»)
2 (6). Игорь Никитин (ЦСКА)
3 (2). Билл Питерс («Автомобилист»)
4 (5). Илья Воробьёв («Металлург»)
5 (12). Анвар Гатиятулин («Трактор»)
6 (8). Томи Лямся («Салават Юлаев»)
7 (3). Боб Хартли («Авангард»)
8 (1). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)
9 (10). Лаури Марьямяки («Йокерит»)
10 (11). Владимир Крикунов («Динамо» М)
11 (14). Юрий Михайлис («Барыс»)
12 (9). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)
13 (13). Андрей Разин («Северсталь»)
14 (-). Сергей Светлов («Амур»)
15 (19). Михаил Кравец («Витязь»)
16 (16). Дэвид Немировски («Торпедо»)
17 (18). Олег Знарок («Спартак»)
18 (20). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)
19 (-). Евгений Ставровский (ХК «Сочи»)
20 (17). Петерис Скудра («Динамо» Р)
21 (15). Николай Заварухин («Сибирь»)
22 (21). Алексей Ковалёв («Куньлунь»).

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020