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Светлов — о матче с «Йокеритом»: наконец-то «Амур» прорвало. Забили больше, чем обычно

Светлов — о матче с «Йокеритом»: наконец-то «Амур» прорвало. Забили больше, чем обычно
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хабаровского «Амура» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» (4:1).

«Довольны игрой, она получилась содержательной и очень быстрой, контактной. В целом у нас получилось действовать контактно и агрессивно, не дать противнику возможности сыграть. Превзошли его по броскам и блокированным броскам, в силовой борьбе.

Наконец-то нас прорвало, забили больше, чем обычно, до этого получалось забросить максимум три шайбы. Можно сказать, что сегодня у нас не было домашнего преимущества, так как вернулись из выездной серии недавно. Но, видимо, мы привычны к таким вещам. Всех хочу похвалить», — приводит слова Светлова пресс-служба лиги.

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