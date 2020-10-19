Заварухин — о вопросах про Меньшикова: вы друг его, что ли? Я знаю, для чего его брали

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал расставание с защитником Виталием Меньшиковым, который был помещён в список отказов.
«Расставание с Яри Каарелой и Виталием Меньшиковым? Мы взяли иностранца, нападающего, это связано с уходом Меньшикова. Про уход Каарелы я не хочу ничего говорить. Будет ли новый тренер вратарей? Пока не могу ответить на этот вопрос.
Расстались с Меньшиковым ради того, чтобы вписаться в потолок зарплат? Вы каждую пресс-конференцию спрашиваете меня именно про Меньшикова. Вы друг его, что ли? Вы знаете, какие у него были задачи в команде? Я лично его звал в команду и знаю для чего. Вы знаете, какие у него функции были в команде? Вы каждый раз спрашиваете у меня именно про него. Вы общаетесь? Хорошо, общайтесь», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 19 октября 2020
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