СКА — «Витязь»: Кирилл Марченко продлил голевую серию до четырёх матчей
СКА и подольский «Витязь» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт второй период, счёт ─ 3:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.
Гол на 2-й минуте первого периода забросил Кирилл Марченко, тем самым доведя свою голевую серию до четырёх матчей. Ранее он забрасывал шайбы в ворота «Сочи» (4:1), «Торпедо» (2:1) и ЦСКА (1:3).
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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