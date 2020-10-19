СКА — «Витязь»: Кирилл Марченко продлил голевую серию до четырёх матчей

СКА и подольский «Витязь» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт второй период, счёт ─ 3:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Гол на 2-й минуте первого периода забросил Кирилл Марченко, тем самым доведя свою голевую серию до четырёх матчей. Ранее он забрасывал шайбы в ворота «Сочи» (4:1), «Торпедо» (2:1) и ЦСКА (1:3).

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.