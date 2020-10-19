Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сочи» потерпел пятое поражение кряду, уступив дома «Салавату Юлаеву»

«Сочи» потерпел пятое поражение кряду, уступив дома «Салавату Юлаеву»
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Шайбы в составе победителей забросили Теэму Хартикайнен и Александр Алексеев. Два очка набрал Маркус Гранлунд (0+2). 21-летний голкипер гостей Даниил Тарасов оформил первый шат-аут в КХЛ, отразив 28 бросков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Для южан это поражение стало пятым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в гостях встретится с череповецкой «Северсталью», а «Салават Юлаев» в Уфе — с подольским «Витязем». Обе встречи состоятся 21 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2020, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хартикайнен (Гранлунд, Ларсен) – 44:55' (5x4)   0:2 Алексеев (Гранлунд) – 47:45' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020