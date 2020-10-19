«Сочи» потерпел пятое поражение кряду, уступив дома «Салавату Юлаеву»

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Шайбы в составе победителей забросили Теэму Хартикайнен и Александр Алексеев. Два очка набрал Маркус Гранлунд (0+2). 21-летний голкипер гостей Даниил Тарасов оформил первый шат-аут в КХЛ, отразив 28 бросков.

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Для южан это поражение стало пятым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в гостях встретится с череповецкой «Северсталью», а «Салават Юлаев» в Уфе — с подольским «Витязем». Обе встречи состоятся 21 октября.