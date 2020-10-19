СКА обыграл «Витязь» в домашнем матче КХЛ, забросив пять шайб

СКА обыграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:1 (3:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
По два очка в составе победителей набрали Яков Тренин (1+1), Владимир Ткачёв (0+2) и Андрей Кузьменко (0+2). Голкипер СКА Михаил Бердин отразил 29 бросков. Единственную шайбу у «Витязя» забросил Маттиас Теденбю.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Таким образом, подмосковный клуб потерпел четвёртое поражение в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 21 октября дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а СКА 22 октября в Санкт-Петербурге — со «Спартаком».
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