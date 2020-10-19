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СКА обыграл «Витязь» в домашнем матче КХЛ, забросив пять шайб

СКА обыграл «Витязь» в домашнем матче КХЛ, забросив пять шайб
Хоккей / КХЛ 0

СКА обыграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:1 (3:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

По два очка в составе победителей набрали Яков Тренин (1+1), Владимир Ткачёв (0+2) и Андрей Кузьменко (0+2). Голкипер СКА Михаил Бердин отразил 29 бросков. Единственную шайбу у «Витязя» забросил Маттиас Теденбю.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, подмосковный клуб потерпел четвёртое поражение в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 21 октября дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а СКА 22 октября в Санкт-Петербурге — со «Спартаком».

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2020, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Марченко (Вей, Швец-Роговой) – 01:05' (5x5)   2:0 Каменев (Кузьменко, Бенгтссон) – 08:34' (5x5)   3:0 Кемппайнен (Ткачёв, Галимов) – 13:00' (5x5)   3:1 Теденбю – 33:22' (5x5)   4:1 Аалтонен (Тренин, Кузьменко) – 44:58' (5x5)   5:1 Тренин (Ткачёв, Ожиганов) – 58:59' (5x4)
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