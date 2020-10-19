Бердин: когда выигрываешь, получаешь удовольствие и не думаешь о «сухарях»

Вратарь СКА Михаил Бердин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с подольским «Витязем» (5:1).

«Хорошая, уверенная победа. Создали много моментов в атаке и отлично действовали в обороне. Приятно играть в такой хоккей. Не хочу оценивать свой прогресс в матчах. Рад, что у меня есть прогресс в техническом плане. Много работаю с тренерами вратарей и вижу, что есть рост. Много времени уделяем работе над техникой, чтобы было меньше брака.

Не гонюсь за «сухими» матчами. Когда выигрываешь, получаешь удовольствие и не думаешь о «сухарях». Бывает, сыграл на ноль, но ничего особенного не сделал, допустил много технического брака, и уже нет такого удовольствия от «сухаря». Матч на ноль — это бонус, но победа есть победа.

Не скажу, что «Витязь» создал много моментов, но они у них были. Залетело во втором периоде, но считаю, что технически делал всё правильно. Когда правильно выбираешь позицию, атаки соперника становятся не такими опасными.

Не увидел большого сходства «Витязя» с североамериканскими командами. У других команд КХЛ этого сходства больше. Да, они играют в силовой хоккей, но действуют слишком медленно. Постоянно оттягиваются назад, не сразу начинают атаки. Единственное сходство — силовая борьба. Раньше думал, что в КХЛ более медленный хоккей, но сейчас площадки стали меньше и большой разницы с Северной Америкой не вижу. Мне сейчас нравится играть в КХЛ.

Есть ли разница в работе с тренерами вратарей в Америке и здесь? Здесь тебе уделяют очень много внимания, а там такая политика, что, если не готов играть, играть будет другой. Здесь очень много внимания уделяют развитию, есть время для тренировок, вратарский лёд. Там было очень мало вратарского льда, там 82 матча за короткий промежуток времени, я почти не тренировался, только раскатывался. Здесь есть возможность выйти до тренировки, поработать, мы все нюансы плотно разбираем. Мне это очень нравится, вижу прогресс», — передаёт слова Бердина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.