Лямся: Тарасов выполнил великолепную работу, он помог «Салавату» большими спасениями

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:0).

«Мы сыграли в первую очередь надёжно, все 60 минут. Ключевым моментом стало большинство, которое мы сумели реализовать. Наш голкипер Тарасов выполнил великолепную работу, он помог нам большими спасениями сегодня. Какой вратарь сыграет в следующей игре – подумаем завтра. Самое важное – мы заработали два очка. Прошлый матч с «Авангардом» был эмоционально сложным, это могло сказаться на нас. Тем не менее, сегодня «Салават» добавлял на протяжении всей игры.

Мы наконец-то забили важный гол в большинстве. Ранее игроки, действовавшие в большинстве, болели, и после их возвращения нам пришлось вновь искать потерянные игровые связи.

Почему в первом периоде почти не было моментов? Соперник сегодня играл очень хорошо, надёжно. В Сочи лёд чуть меньше по размеру, с этим у нас тоже были проблемы», — приводит слова Лямся пресс-служба лиги.