Торопченко — о голе: видел, как бросают мастера, и решил сделать так же. Получилось

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Алексей Торопченко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:1).

«С самого начала задали хороший темп и старались выполнять задание тренера, который сказал, что мы должны просто делать свою работу на сто процентов и наслаждаться игрой. Если говорить о моём голе, шайба отскочила от конька Итана Уэрека на лицевую линию. Видел несколько матчей, как бросают мастера, и решил сделать так же. Получилось. До этого если и забивал подобные голы, то давно. Надеюсь, он не последний», — приводит слова Торопченко пресс-служба лиги.

Китайский клуб впервые в сезоне одержал две победы кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» примет магнитогорский «Металлург», а «Торпедо» в Нижнем Новгороде встретится с ЦСКА. Обе встречи состоятся 21 октября.