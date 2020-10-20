Меньшиков: моя супруга ни разу во мне не усомнилась, вот и сейчас нет времени сомневаться

Защитник Виталий Меньшиков опубликовал пост в «Инстаграме», в котором поблагодарил свою супругу Викторию за поддержку.
«Как бы ни складывалась ситуация, сколько бы ни было испытаний, я всегда знаю, что справлюсь. Ведь у меня есть самый надёжный тыл уже 16 лет. Моя супруга. Моя семья. Моя Вика. Она всегда рядом. Даже когда у нас не было денег, с кучей бытовых проблем. И куда бы меня ни закидывала судьба, она ни разу во мне не усомнилась. Вот и у меня сейчас нет времени сомневаться. Мы всё сможем! Ведь мы вместе», – написал Меньшиков.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Виталия Меньшикова.
Ранее «Сибирь» поместила игрока в список отказов. В 12 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 31-летний защитник набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2» и четырёх минутах штрафного времени. Меньшиков проводил на площадке 18 минут 19 секунд за матч.
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