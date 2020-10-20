Главный тренер московского «Динамо» Крикунов вернётся к работе в матче с минским «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов заявил, что вернётся на тренерский мостик бело-голубых в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо», который состоится 21 октября.

«Нормально себя чувствую. Завтра закрываю больничный и за работу. Буду ли работать завтра? Да.

Ребята играли неплохо. В Петербурге ещё и повезло, но когда стараешься и работаешь от начала до конца, то фортуна обязательно тебя наградит. С ЦСКА похуже было. Надо было играть на победу с самого начала.

В Минске много потерь? В позапрошлом году на предсезонке в Нижнем Новгороде этот молодой состав минчан нас так бил-колотил, что мы еле их обыграли. Они так работают и бегают, что расслабляться ни в коем случае нельзя», — цитирует Крикунова пресс-служба бело-голубых.