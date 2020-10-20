Юшкевич: однозначно для ЦСКА игры с «Торпедо» и минским «Динамо» не будут простыми

Старший тренер ЦСКА Дмитрий Юшкевич рассказал о функциональном состоянии хоккеистов и предстоящих соперниках «армейцев».

«У парней идёт хорошая функциональная подготовка на земле. Дмитрий Владимирович Пирожков знает своё дело и скрупулезно подходит к физической подготовке хоккеистов. Большинству ребят ситуация, когда идёт длинная серия игр, знакома. Например, в плей-офф игры идут через день. Два года назад серия со СКА состояла из семи матчей — мы играли две недели без остановки. Организм адаптируется к такому режиму. Также наша система позволяет сохранять энергию и играть рационально.

Сто процентов мы видим факт успешного выступления команды, несмотря на график матчей и в такой ситуации, когда часть игроков отсутствует или вновь присоединяется к команде после карантина. Это всё говорит о том, что есть хороший коллектив. Не важно, какого уровня игроки в твоей команде. Если есть сплочённый коллектив, всегда будет шанс на успех.

Тяжело что-либо говорить о предстоящих соперниках. «Торпедо» и минское «Динамо» проходят через непростые времена, когда много ребят на карантине, когда на игры выходит не стопроцентно оптимальный состав. Примеры других команд показали, что молодые игроки, которые приходят на замену, хотят доказать, что могут играть на уровне КХЛ. Однозначно для нас эти игры не будут простыми. Нижегородцы — наш соперник по первому раунду плей-офф прошлого года. С ними игры были от ножа, в этот раз тоже будет борьба. Минск начал сезон успешно и будет стремиться укрепиться в таблице», — приводит слова Юшкевича пресс-служба клуба.