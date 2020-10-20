Паскуале: мне всё нравится в Ярославле, у нас отличная команда

Вратарь «Локомотива» Эдди Паскуале прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:0 Б).

«Хорошая игра обеих команд, были шансы у тех и у других. Главное, что мы добились победу, всё остальное не важно. Три «сухих» матча за неделю – это заслуга команды, защитники блокируют много бросков. Главное, что мы побеждаем в этих матчах.

Я недавно в Ярославле, но мне здесь всё нравится: у нас отличная команда, замечательные ребята, все хотят побеждать. Я уже пытаюсь выучить какие-то простые слова, но с произношением есть проблемы. Как только начинаю говорить по-русски, то ребята начинают смеяться», — приводит слова Паскуале пресс-служба лиги.

Ярославский клуб одержал седьмую победу кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 24 октября в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Спартак» 22-го в Санкт-Петербурге — со СКА.