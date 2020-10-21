Мильштейн: Барабанов – хоккеист мирового уровня. Он олимпийский чемпион

Дэн Мильштейн, агент 26-летнего форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Александра Барабанова, поделился мнением об уровне своего клиента.

«Пока мы вели переговоры о контракте Михеева и, возможно, немного расходились во мнениях, мне пришлось остановиться и поговорить генеральным менеджером «Торонто» о другом игроке. Мы стараемся иметь хорошие отношения со всеми, но мои клиенты всегда на первом месте.

Сейчас я доволен перспективами Барабанова. Он игрок мирового уровня. Вы можете процитировать меня по этому поводу. Мне это хорошо. Барабанов — олимпийский чемпион. Но, я не тренер и не буду делать никаких прогнозов относительно его будущего. Он феноменальный игрок, и я ожидаю, что он преуспеет здесь, в Северной Америке», — приводит слова Мильштейна Sportsnet.

Напомним, что Александр Барабанов подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» в апреле 2020 года. Однакодо сих пор не дебютировал в НХЛ. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 выступавший за СКА 25-летний форвард принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт 20 (11+9) баллов при показателе полезности «-3» и 22 минутах штрафного времени.