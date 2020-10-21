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«Торонто» — о продлении контракта с Михеевым: суп снова в меню, ещё на два года!

«Торонто» — о продлении контракта с Михеевым: суп снова в меню, ещё на два года!
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба «Торонто Мэйпл Лифс» прокомментировала подписание нового контракта с форвардом Ильёй Михеевым в официальном «твиттере» клуба. Новый контракт россиянина с «Лифс» рассчитан на два сезона.

«Суп снова в меню, ещё на два года!» – говорится в сообщении.

За два года Михеев заработает $ 3,29 млн ($ 1,645 млн за сезон). Сообщалось, что в арбитраже «Торонто» предложил Михееву $ 1 млн за сезон, а игрок просил $ 2,7 млн.

В минувшем сезоне Михеев в 39 встречах регулярного чемпионата НХЛ забросил восемь шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «+7» и четырёх минутах штрафного времени. В пяти матчах плей-офф результативными действиями не отметился и заработал общий показатель полезности «-1».

Илья Михеев достиг договорённости о продлении контракта с «Торонто»
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