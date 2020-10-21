Илья Михеев достиг договорённости о продлении контракта с «Торонто»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы 26-летнего российского нападающего Ильи Михеева, сообщил о том, что хоккеист достиг договорённости о заключении нового 2-летнего контракта с «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом он написал у себя в «Твиттере».

Как отмечает в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиот Фридман, за два года Михеев заработает $ 3,29 млн ($ 1,645 млн за сезон). Сообщалось, что в арбитраже «Торонто» предложил Михееву $ 1 млн за сезон, а игрок просил $ 2,7 млн.



В минувшем сезоне Михеев в 39 встречах регулярного чемпионата НХЛ забросил восемь шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «+7» и четырёх минутах штрафного времени. В пяти матчах плей-офф результативными действиями не отметился и заработал общий показатель полезности «-1».