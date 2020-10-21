НХЛ разрешит семи командам, не попавшим в плей-офф, открыть лагеря раньше остальных

Семь команд Национальной хоккейной лиги, не участвовавших в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли, получат возможность открыть тренировочные лагеря раньше остальных, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн.
Лига и Ассоциация игроков предварительно договорились разрешить «Анахайм Дакс», «Баффало Сэйбрз», «Детройт Ред Уингз», «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Оттаве Сенаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» проводить тренировочные занятия перед общим открытием тренировочных лагерей. Сообщается, что предварительно речь шла о двух дополнительных неделях тренировок для этих команд.
Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Розыгрыш плей-офф состоялся в августе и сентябре. Новый сезон планируется начать 1 января. Таким образом, для семи команд, не попавших в плей-офф прошлого сезона, продолжительность перерыва между официальными матчами составит более девяти месяцев.
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