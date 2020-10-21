Загидулин — о краткосрочном контракте с «Магниткой»: если честно, меня это удивило

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Артём Загидулин рассказал, что удивился решению уральского клуба заключить с ним контракт до начала тренировочного лагеря в Национальной хоккейной лиги. Летом «Магнитка» предлагала голкиперу полноценный контракт, однако Артём подписал соглашение с «Калгари Флэймз».
«Если честно, меня это удивило. Но я благодарен «Металлургу», что согласились подписать меня на короткое время, ну и, конечно, «Калгари» за то, что отпустили. Мне не помешала бы практика, плюс помочь клубу в непростой момент — только в радость.
Не жалею ли о контракте с «Калгари»? Не жалею. Будем надеяться, что сезон скоро начнётся. Для меня очень важна возможность остаться в Северной Америке. Буду пробовать закрепиться в первой команде. Что касается пандемии, не я один оказался в такой ситуации. Никто не знает, когда это закончится», — цитирует Загидулина Sport24.
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