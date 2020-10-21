Гросс — о прогрессе сына: это работа тренерского штаба, я в неё не вмешиваюсь

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс оценил игру команды в первой части регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы стремимся к такому зрелищному хоккею, который даёт результат. Соответственно выбор тренера и селекционная работа были проведены из этого расчёта. Билл Питерс просматривает абсолютно всех, лично ходит на игры в Екатеринбурге, смотрит матчи команд МХЛ и ВХЛ в онлайн-трансляциях. У нас большая система: начиная с молодёжной команды и дальше вертикально — «Горняк» и основная команда. Главный тренер основы постоянно в тесном контакте с другими наставниками нашей системы. Поэтому нет ничего удивительного, что свои воспитанники потихоньку закрепляются в КХЛ

Могу лишь повторить, что мы уверены в своей системе, своём резерве, и вся работа построена таким образом, чтобы не приходилось кого-то в спешке подписывать из-за травм и дисквалификаций. У нас есть ребята, которые могут как заменить кого-то на несколько игр, так и стать полноценными игроками основной команды. Так что тут никаких вопросов.

Оценить прогресс сына? Мне некорректно отвечать на этот вопрос, давать оценки. Это работа тренерского штаба, я в неё не вмешиваюсь», — приводят слова Гросса «Известия».