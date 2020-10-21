Загидулин: в КХЛ больше мастеровитых игроков, но мне сложнее в АХЛ
Голкипер системы «Калгари Флэймз» Артём Загидулин поделился мнением о своих перспективах в НХЛ. Ранее российский вратарь подписал краткосрочный контракт с магнитогорским «Металлургом», рассчитанный до начала тренировочного лагеря в НХЛ.
«Для меня мало что изменилось. Два вратаря ушли – на их место пришли новые. В плане моих личных перспектив всё осталось прежним. Сезон я планирую начать в АХЛ, а там всё зависит только от меня. Подтягивать наверх будут лучших.
Тяжело сравнивать, где лучше. В КХЛ больше мастеровитых игроков, в АХЛ более открытый и быстрый хоккей. Как вратарю, наверное, мне в АХЛ сложнее, так как там больше бросков. В «Калгари» порекомендовали в первую очередь поработать над физикой и силой», – цитирует Загидулина Sport24.
Загидулин — о краткосрочном контракте с «Магниткой»: если честно, меня это удивило
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