Видео реакции Дмитрия Квартальнова на четвёртую шайбу в ворота «Ак Барса»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Ак Барс». Матч завершился со счётом 7:1 в пользу хабаровской команды. Подопечные Сергея Светлова продлили победную серию до трёх матчей.

Главным героем матча стал чешский защитник хозяев Михал Йордан, оформивший хет-трик. В конце второго периода Михал забросил свою вторую шайбу в матче, сделав счёт 4:1 в пользу «тигров». Главный тренер казанской команды Дмитрий Квартальнов крайне эмоционально воспринял этот гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса».

В заключительном периоде Йордан реализовал двойное большинство, оформив хет-трик в матче со своей бывшей командой. Окончательный счёт установил защитник «тигров» Никита Камалов.