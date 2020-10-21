Видео реакции Дмитрия Квартальнова на четвёртую шайбу в ворота «Ак Барса»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Ак Барс». Матч завершился со счётом 7:1 в пользу хабаровской команды. Подопечные Сергея Светлова продлили победную серию до трёх матчей.
Главным героем матча стал чешский защитник хозяев Михал Йордан, оформивший хет-трик. В конце второго периода Михал забросил свою вторую шайбу в матче, сделав счёт 4:1 в пользу «тигров». Главный тренер казанской команды Дмитрий Квартальнов крайне эмоционально воспринял этот гол.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса».
В заключительном периоде Йордан реализовал двойное большинство, оформив хет-трик в матче со своей бывшей командой. Окончательный счёт установил защитник «тигров» Никита Камалов.
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