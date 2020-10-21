«Амур» разгромил «Ак Барс» со счётом 7:1. Чешский защитник Йордан оформил хет-трик

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Ак Барс». Матч завершился со счётом 7:1 в пользу хабаровской команды. Подопечные Сергея Светлова продлили победную серию до трёх матчей.

Матч в воротах казанской команды начинал 18-летний голкипер Артур Ахтямов. Однако уже на пятой минуте тренерский штаб гостей произвёл замену голкипера. Это произошло уже после первого гола «Амура» в матче. Хабаровчане выиграли вбрасывание в чужой зоне, Глеб Корягин мощно пальнул от синей линии — Александр Кузнецов удачно подставил клюшку, и шайба влетела в ворота «Ак Барса».

В воротах «Ак Барса» появился Амир Мифтахов, но и он недолго оставался «сухим». На девятой минуте первого периода сольный проход удался Владимиру Бутузову. Бутузов ускорился по правому флангу, ворвался в зону и резко бросил с кистей — Мифтахов не среагировал. Российский форвард отличился при игре в меньшинстве.

Под занавес первого периода цели достиг бросок защитника «Амура» Михала Йордана. На старте второго отрезка французский форвард гостей Стефан Да Коста отыграл одну шайбу, но ещё до перерыва отличились забросивший свою вторую шайбу в матче Йордан и Валентин Пьянов.

В заключительном периоде Йордан реализовал двойное большинство, оформив хет-трик в матче со своей бывшей командой. Окончательный счёт установил защитник «тигров» Никита Камалов.