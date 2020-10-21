Михал Йордан стал первым чешским защитником, оформившим хет-трик в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Ак Барс». Матч завершился со счётом 7:1 в пользу хабаровской команды. Подопечные Сергея Светлова продлили победную серию до трёх матчей.

Главным героем матча стал чешский защитник хозяев Михал Йордан, трижды поразивший ворота своей бывшей команды. 30-летний игрок обороны стал первым чешским защитником, оформившим хет-трик в КХЛ. Всего до этого только семь защитников оформляли хет-трики в лиге.

Казанская команда повторила клубный антирекорд, в третий раз раз в истории проиграв с разностью в шесть шайб. В 2014 году «Ак Барс» с аналогичным счётом проиграл «Сибири», а в 2017 году со счётом 2:8 был разгромлен «Нефтехимиком».