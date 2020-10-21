Йордан: после третьего гола вообще не помню, как мы доиграли матч

Защитник «Амура» Михал Йордан прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (7:1).

«Не знаю, что сказать. После третьего гола вообще не помню, как мы доиграли матч. Хочу этот хет-трик переслать домой своей семье. Они смотрят дома, пока не могут приехать в Россию. Спасибо парням в раздевалке, без них я бы не забил три гола. Но самое важное, что мы выиграли. Особенного настроя что-то доказать «Ак Барсу» нет, потому что я уже давно играю в «Амуре». Один раз делал хет-трик в молодёжке, когда играл в OHL, но на профессиональном уровне это мой первый хет-трик в карьере. Я вообще ничего не вспомню о нём, потому что всё забыл.

У нас сейчас одна из лучших бригад большинства в КХЛ? Сначала было тяжело, ребята заболели, я тоже болел. Состав постоянно менялся, у нас не получалось реализовывать лишнего. Сейчас забили несколько шайб, появилась уверенность, что можем забить в большинстве, надеюсь, так будет и дальше.

С начала домашней серии мы добились нескольких побед, игра начала получаться. С «Витязем» выиграли первый период, потом сил не хватило после перелёта, было очень тяжело. В Казани играли лучше, но получили четыре шайбы, все голы были с пятака. В Сочи команда показала характер – проигрывали 0:2, но отработали до конца, выиграли по буллитам. Уверенность есть, настроение улучшилось. Работаем и двигаемся дальше.

Много блокированных бросков тоже говорит о характере. Нам надо всегда выигрывать через работу, блокировать броски, не пускать соперника на пятак. Даже если игра не идёт, парни сражаются, блокируют броски, это придаёт всей команде энергии. На этом построена наша игра. Сейчас всё получается, ничего не будем менять. Надо хорошо играть и набирать очки», — передаёт слова Йордана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.