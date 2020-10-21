Бертуцци — журналистам: простите, если я был придурком. Я не хотел говорить каждый день

Бывший канадский хоккеист ряда клубов НХЛ Тодд Бертуцци в эфире подкаста Sportsnet’s Starting Lineup принёс извинения журналистам за своё поведение во время игровой карьеры.
«Я был слишком груб, ребята. Простите, если я был придурком. Это правда, временами я был не очень склонен к разговорам, потому что не был готов к этому. Я не хотел говорить каждый день. Мне платили за то, что я играл в хоккей и развлекал фанатов, а не за то, что написано в газетах. Меня это не волновало, не интересовало, какие истории вам нужны. Я хотел просто играть в хоккей.
Становясь старше, понимаешь, что это значит. Я уверен, что в другой ситуации после 2004 года ко мне относились бы немного иначе. В то же время что сделано, то сделано. Все мы учимся. Если люди хотят меня ненавидеть или у них сложилось определённое мнение обо мне, ничего страшного, меня это устраивает.
Журналисты в Ванкувере были великолепны, это действительно так. Но меня раздражало, что всегда приходилось отвечать на одни и те же вопросы. Я не был готов к тому, что мне нужно было делать», — сказал Бертуцци.
В марте 2004 года Бертуцци, выступавший тогда за «Ванкувер Кэнакс», нанёс тяжёлую травму игроку «Колорадо Эвеланш» Стиву Муру, после чего хоккеист «лавин» был вынужден завершить карьеру. Бертуцци был подвергнут полуторагодичной дисквалификации.
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