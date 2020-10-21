Панин и Амиров вернулись в состав «Салавата», Воробьёв пропустит матч с «Витязем»
Уфимский «Салават Юлаев» объявил состав на встречу с подольским «Витязем», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
В заявку клуба вернулись голкипер Юха Метсола, защитник Григорий Панин и нападающие Родион Амиров и Артём Пименов. Вратарь Даниил Тарасов, игрок обороны Евгений Лисовец, а также форварды Михаил Воробьёв и Илья Баранов встречу пропустят.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Ларсен — Алексеев, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
- Мухамадуллин — Коледов, Сошников — Кадейкин — Кугрышев;
- Панин — Бирюков, Жарков — Картаев — Хохряков;
- Семёнов — Коробов, Амиров — Пименов — Башкиров.
Место в воротах займёт Юха Метсола. Его сменщиком станет Александр Скрынник.
Встреча пройдёт в Подольске на стадионе «Витязь».
«Сочи» потерпел пятое поражение кряду, уступив дома «Салавату Юлаеву»
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