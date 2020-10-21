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«Витязь» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Панин и Амиров вернулись в состав «Салавата», Воробьёв пропустит матч с «Витязем»

Панин и Амиров вернулись в состав «Салавата», Воробьёв пропустит матч с «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» объявил состав на встречу с подольским «Витязем», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

В заявку клуба вернулись голкипер Юха Метсола, защитник Григорий Панин и нападающие Родион Амиров и Артём Пименов. Вратарь Даниил Тарасов, игрок обороны Евгений Лисовец, а также форварды Михаил Воробьёв и Илья Баранов встречу пропустят.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Ларсен — Алексеев, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
  • Мухамадуллин — Коледов, Сошников — Кадейкин — Кугрышев;
  • Панин — Бирюков, Жарков — Картаев — Хохряков;
  • Семёнов — Коробов, Амиров — Пименов — Башкиров.

Место в воротах займёт Юха Метсола. Его сменщиком станет Александр Скрынник.

Встреча пройдёт в Подольске на стадионе «Витязь».

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