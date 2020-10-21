Панин и Амиров вернулись в состав «Салавата», Воробьёв пропустит матч с «Витязем»

Уфимский «Салават Юлаев» объявил состав на встречу с подольским «Витязем», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



В заявку клуба вернулись голкипер Юха Метсола, защитник Григорий Панин и нападающие Родион Амиров и Артём Пименов. Вратарь Даниил Тарасов, игрок обороны Евгений Лисовец, а также форварды Михаил Воробьёв и Илья Баранов встречу пропустят.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Ларсен — Алексеев, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Мухамадуллин — Коледов, Сошников — Кадейкин — Кугрышев;

Панин — Бирюков, Жарков — Картаев — Хохряков;

Семёнов — Коробов, Амиров — Пименов — Башкиров.

Место в воротах займёт Юха Метсола. Его сменщиком станет Александр Скрынник.



Встреча пройдёт в Подольске на стадионе «Витязь».