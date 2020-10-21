Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-форвард «Магнитки» Расмуссен вернулся в КХЛ

Экс-форвард «Магнитки» Расмуссен вернулся в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Деннис Расмуссен возвращается в КХЛ, сообщает известный хоккейный агент Алёша Пилко на своей странице в «Твиттере».

30-летний шведский форвард заключил контракт с одним из клубов лиги, однако с каким именно — пока не сообщается.

Расмуссен провёл в «Металлурге» два последних сезона. По окончании прошлого сезона швед сообщил, что хочет попробовать силы в НХЛ. Он в итоге не договорился с «Металлургом» об условиях нового соглашения и покинул клуб. После этого появились слухи, согласно которым Расмуссен ведёт переговоры с несколькими клубами КХЛ. Но названия команд так и не сообщались. При этом швед сменил агента.

В минувшем сезоне шведский нападающий набрал 33 (10+23) очка в 54 матчах чемпионата.

Бывший нападающий «Металлурга» Расмуссен может перейти в «Регле»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020