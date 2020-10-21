Экс-форвард «Магнитки» Расмуссен вернулся в КХЛ

Нападающий Деннис Расмуссен возвращается в КХЛ, сообщает известный хоккейный агент Алёша Пилко на своей странице в «Твиттере».



30-летний шведский форвард заключил контракт с одним из клубов лиги, однако с каким именно — пока не сообщается.



Расмуссен провёл в «Металлурге» два последних сезона. По окончании прошлого сезона швед сообщил, что хочет попробовать силы в НХЛ. Он в итоге не договорился с «Металлургом» об условиях нового соглашения и покинул клуб. После этого появились слухи, согласно которым Расмуссен ведёт переговоры с несколькими клубами КХЛ. Но названия команд так и не сообщались. При этом швед сменил агента.



В минувшем сезоне шведский нападающий набрал 33 (10+23) очка в 54 матчах чемпионата.

Бывший нападающий «Металлурга» Расмуссен может перейти в «Регле»