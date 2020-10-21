Защитник «Салавата» Евгений Бирюков стал первым хоккеистом, отыгравшим 800 матчей в КХЛ

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков стал первым хоккеистом в истории КХЛ, отыгравшим 800 матчей, сообщается на официальной странице лиги в «Телеграме».



800-ю встречу 34-летний игрок обороны проводит сегодня, 21 октября, с подольским «Витязем». Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу уфимской команды.



За карьеру в КХЛ Бирюков забросил 23 шайбы и сделал 107 результативных передач при показателе полезности «+116» и 457 минутах штрафного времени. В нынешнем сезоне в 20 матчах КХЛ забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу при коэффициенте полезности «+1» и 10 минутах штрафа.



Бирюков перешёл в «Салават» в мае 2020 года. В магнитогорском «Металлурге» отыграл 15 лет и в составе команды выиграл два Кубка Гагарина (2014, 2016).

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