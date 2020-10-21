Нападающий Деннис Расмуссен возвращается в магнитогорский «Металлург», сообщает «телеграм»-канал «Хоккей без зрителей».



Отмечается, что контракт с 30-летним центрфорвардом будет подписан до конца нынешнего сезона.



Ранее появилась информация о том, что швед вернулся в КХЛ, но не уточнялось, в какой клуб он перешёл.



Расмуссен провёл в «Металлурге» два последних сезона. По окончании прошлого сезона швед сообщил, что хочет попробовать силы в НХЛ. Он в итоге не договорился с «Металлургом» об условиях нового соглашения и покинул клуб. После этого появились слухи, согласно которым Расмуссен ведёт переговоры с несколькими клубами КХЛ. Но названия команд так и не сообщались. При этом швед сменил агента.



В минувшем сезоне шведский нападающий набрал 33 (10+23) очка в 54 матчах чемпионата.

Экс-форвард «Магнитки» Расмуссен вернулся в КХЛ