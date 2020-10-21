Михеев — о новом контракте: непонятно, когда начнётся сезон. Мне хотелось стабильности

Российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
«Ничего страшного в процедуре арбитража нет. Это нормальный процесс. Понятно, что в лиге каждый сезон бывают единичные случаи. Но в целом тут нет ничего зазорного. Мы обсудили стратегию с агентом, поговорили с профсоюзом. И приняли решение, что нужно подавать в арбитраж. А там уже будет видно. Да, пришлось бы ждать вердикт в течение двух дней. Но, слава богу, до этого не дошло. Мы договорились обо всем без суда.
Я хотел контракт именно на два года. Во-первых, мне хотелось стабильности. Во-вторых, мы все понимаем, что ближайший сезон непонятно, когда начнётся, в каком формате он пройдёт. Много вопросов, на которые мы не знаем ответы. Поэтому так подстраховались. Думаю, и в «Торонто» не были против подписать меня именно на такой срок.
Это работа на высшем уровне. Мы с Дэном (Мильштейном — агентом Михеева в НХЛ. — Прим. «Чемпионата») всегда на телефоне, созванивались, даже когда в Канаде была ночь. Потому что я сейчас в Омске и у нас большая разница во времени. Всё было предельно ясно, мне разложили все нюансы по полочкам. Я благодарен Дэну и профсоюзу НХЛ за то, что так оперативно и профессионально выполнили свою работу. Это высший класс.
Меня вполне устраивает подписанный контракт при средней зарплате в $ 1,645 млн. У нас нет никаких разногласий, обе стороны довольны. Мы будем работать вместе ещё два года, и это здорово», — приводит слова Михеева пресс-служба НХЛ.
- 21 октября 2020
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