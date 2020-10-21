Пакаринен: первый забитый «Йокеритом» гол помог перехватить инициативу

Нападающий «Йокерита» Ииро Пакаринен прокомментировал итоги встречи с нурсултанским «Барысом» (5:4 ОТ).



«Это был определённо плохой старт для «Йокерита». На старте третьего периода мы внезапно получили счёт 0:4, но первый забитый нами гол помог перехватить инициативу. У нас был план чаще и больше бросать, в том числе в касание. Мы быстро восстановили равновесие, прекрасный гол Скленички в овертайме помог нам победить.



Было очень здорово играть против ребят, с которыми я выступал в прошлом сезоне. К сожалению, мне не удалось забить «Барысу», но я рад, что мы победили.



Да, я знаком с Ортио, мы вместе играли за молодёжную сборную. Думаю, матч с «Йокеритом» был для него особенным», — приводит слова Пакаринена пресс-служба КХЛ.

«Йокерит» отыгрался с 0:4 за 15 минут и в овертайме одолел «Барыс»