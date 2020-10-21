Крикунов: весь матч «Динамо» не боролось по-настоящему. Пришлось трясти их

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с минскими одноклубниками.
«Такие матчи самые тяжёлые и самые опасные, потому что у соперника нет состава. У них играют молодые пацаны, играют с сумасшедшим желанием, бегают, бьются. В принципе ничего сложного не делают, но желание перекрывает все ошибки, за счёт этого создают небольшие моменты. В первом периоде шесть бросков по воротам — два гола. Хорошо, что мы сумели исправить ситуацию, вышли вперёд и довели матч до победы. Хотя в третьем периоде был момент, когда нам стало тяжело.
Не было желания заменить Ерёменко. Там не его ошибки приводили к голам. Что случилось в третьем периоде? Думали, что сейчас легко переломим ситуацию и будем играть только в атаке. Мы весь матч не боролись по-настоящему, в частности и в начале третьего периода. Пришлось трясти их, немного потом перестроились», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 21 октября 2020
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