Крикунов: весь матч «Динамо» не боролось по-настоящему. Пришлось трясти их

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с минскими одноклубниками.



«Такие матчи самые тяжёлые и самые опасные, потому что у соперника нет состава. У них играют молодые пацаны, играют с сумасшедшим желанием, бегают, бьются. В принципе ничего сложного не делают, но желание перекрывает все ошибки, за счёт этого создают небольшие моменты. В первом периоде шесть бросков по воротам — два гола. Хорошо, что мы сумели исправить ситуацию, вышли вперёд и довели матч до победы. Хотя в третьем периоде был момент, когда нам стало тяжело.



Не было желания заменить Ерёменко. Там не его ошибки приводили к голам. Что случилось в третьем периоде? Думали, что сейчас легко переломим ситуацию и будем играть только в атаке. Мы весь матч не боролись по-настоящему, в частности и в начале третьего периода. Пришлось трясти их, немного потом перестроились», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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