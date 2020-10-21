Телегин — о первом за 10 месяцев матче: очень долго ждал момента, чтобы вернуться
Нападающий ЦСКА Иван Телегин рассказал о возвращение на лёд и прокомментировал итоги встречи с «Торпедо» (2:3 ОТ).
«В целом матч не удался, много моментов не использовали, ошибались в обороне. Весь матч сложился не в нашу пользу.
Очень долго ждал момента, чтобы вернуться. Почти десять месяцев не играл. Получил травму в январе, потом только восстановился, вышел в начале сезона и сразу получил травму после встречи с «Ак Барсом». Очень тяжело далось. Сейчас матч отыграл — уже хорошо. Сначала было тяжело сегодня, но буду набирать через игры.
Сегодня выходил без негативных мыслей, была спокойная голова, не думал, что может опять что-то произойти», — приводит слова Телегина пресс-служба московского клуба.
Дубль 19-летнего Венгрыжановского помог «Торпедо» обыграть ЦСКА в овертайме
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