«Вашингтон» объявил о продлении контракта с Йонасом Зигенталером

«Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте клуба объявил о заключении контракта с защитником Йонасом Зигенталером. Соглашение рассчитано на один сезон, в котором швейцарский защитник заработает $ 800 тыс.

В прошлом сезоне Зигенталер провёл за «Вашингтон» 64 матча, в которых записал в свой актив 2 гола и сделал 7 результативных передач. Всего в Национальной хоккейной лиге швейцарец принял участие в 90 матчах, записав в свой актив 2 гола и сделав 11 результативных передач.

Напомним, в прошлом сезоне «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде Кубка Стэнли. Победителем Кубка Стэнли стал «Тампа-Бэй Лайтнинг», который в финальной серии обыграл «Даллас Старз» со счётом 4-2.

Ранее сообщалось, что новый сезон НХЛ может начаться 1 января.