Ставровский: волнительно играть в своём городе на другой лавке, но это жизнь

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (0:2).

«Очень быстрая игра, очень хорошее движение у соперников. Мы сегодня не попали в скорости, к сожалению. У соперников было два дня отдыха, у нас — один, после тяжёлой игры с Уфой. Но это ни в коем случае нас не оправдывает. Мы должны были правильнее сыграть тактически, но не получилось.



Волнительно играть в своем городе на другой лавке, но это жизнь. Я профессиональный тренер, эмоции должны быть в стороне. Они и были в стороне», – цитирует Ставровского пресс-служба КХЛ.

Ставровский начинал нынешний сезон в качестве ассистента главного тренера «Северстали», но 13 октября покинул череповецкий клуб ради работы главным тренером в «Сочи».