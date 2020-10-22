Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ставровский: волнительно играть в своём городе на другой лавке, но это жизнь

Ставровский: волнительно играть в своём городе на другой лавке, но это жизнь
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (0:2).

«Очень быстрая игра, очень хорошее движение у соперников. Мы сегодня не попали в скорости, к сожалению. У соперников было два дня отдыха, у нас — один, после тяжёлой игры с Уфой. Но это ни в коем случае нас не оправдывает. Мы должны были правильнее сыграть тактически, но не получилось.

Волнительно играть в своем городе на другой лавке, но это жизнь. Я профессиональный тренер, эмоции должны быть в стороне. Они и были в стороне», – цитирует Ставровского пресс-служба КХЛ.

Ставровский начинал нынешний сезон в качестве ассистента главного тренера «Северстали», но 13 октября покинул череповецкий клуб ради работы главным тренером в «Сочи».

Рейтинг тренеров КХЛ: Скабелка – лидер, Заварухин в глубоком кризисе
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020