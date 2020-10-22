Ставровский: волнительно играть в своём городе на другой лавке, но это жизнь

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (0:2).
«Очень быстрая игра, очень хорошее движение у соперников. Мы сегодня не попали в скорости, к сожалению. У соперников было два дня отдыха, у нас — один, после тяжёлой игры с Уфой. Но это ни в коем случае нас не оправдывает. Мы должны были правильнее сыграть тактически, но не получилось.
Волнительно играть в своем городе на другой лавке, но это жизнь. Я профессиональный тренер, эмоции должны быть в стороне. Они и были в стороне», – цитирует Ставровского пресс-служба КХЛ.
Ставровский начинал нынешний сезон в качестве ассистента главного тренера «Северстали», но 13 октября покинул череповецкий клуб ради работы главным тренером в «Сочи».
- 22 октября 2020
-
09:05
-
08:32
-
08:15
-
08:09
-
04:06
-
00:19
- 21 октября 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:35
-
23:24
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:45
-
22:39
-
22:37
-
22:35
-
22:27
-
22:11
-
21:56
-
21:48
-
21:46
-
21:26
-
21:13
-
21:11
-
20:46
-
20:36
-
20:32
-
20:00
-
19:31
-
19:22
-
19:13
-
19:02
-
18:52
-
18:47