Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лавиолетт: Маккарти оказал огромное влияние на мою тренерскую карьеру

Лавиолетт: Маккарти оказал огромное влияние на мою тренерскую карьеру
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал вхождение Кевина Маккарти в его тренерский штаб в столичном клубе.

«Кевин оказал огромное влияние на мою тренерскую карьеру, и я очень рад, что он присоединился к нашему тренерскому штабу в «Вашингтоне». Кевин — личность с высоким характером, он обладает невероятным опытом в НХЛ и неустанно работает над улучшением игроков. Мы чувствуем, что он станет отличным дополнением к нашей команде.

У меня также была возможность встретиться со Скоттом Арниелом, Блейном Форсайтом и Скоттом Мюрреем, и я рад, что они вернулись в наш штат. Все они успешные тренеры, обладают значительным опытом и признают внимание к деталям, которое создаёт основу для успешной команды», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

63-летний Кевин Маккарти вошёл в тренерский штаб «Вашингтона»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020