Лавиолетт: Маккарти оказал огромное влияние на мою тренерскую карьеру

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал вхождение Кевина Маккарти в его тренерский штаб в столичном клубе.

«Кевин оказал огромное влияние на мою тренерскую карьеру, и я очень рад, что он присоединился к нашему тренерскому штабу в «Вашингтоне». Кевин — личность с высоким характером, он обладает невероятным опытом в НХЛ и неустанно работает над улучшением игроков. Мы чувствуем, что он станет отличным дополнением к нашей команде.



У меня также была возможность встретиться со Скоттом Арниелом, Блейном Форсайтом и Скоттом Мюрреем, и я рад, что они вернулись в наш штат. Все они успешные тренеры, обладают значительным опытом и признают внимание к деталям, которое создаёт основу для успешной команды», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.