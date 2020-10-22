Дэвид Немировски прокомментировал гостевую победу в матче с ЦСКА

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2 ОТ).
«Очень хорошая игра. Некоторые ребята не играли, те, кто вошёл в игру, отлично заменили их. Сегодня вратарь отлично действовал, у всей команды было видно желание. Мы победили за счёт командной игры. Даже не думали о том, что давно не могли выиграть у ЦСКА в Москве», — цитирует Немировски пресс-служба КХЛ.
На 11-й минуте встречи 19-летний нападающий Денис Венгрыжановский вывел гостей вперёд. Спустя три минуты Богдан Киселевич с передачи Максима Шалунова сравнял счёт, реализовав большинство. В начале второго периода Венгрыжановский оформил свой первый дубль в КХЛ, выведя нижегородцев вперёд. Тем не менее в начале третьего игрового отрезка Марио Кемпе вновь сравнял счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Антон Слепышев и Мэт Робинсон. Победную шайбу в овертайме забросил Михаил Варнаков.
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